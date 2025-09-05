DAX23.733 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.380 -0,1%Nas21.854 +0,7%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl66,03 +0,6%Gold3.630 +1,2%
BYD im Fokus

BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag stärker

08.09.25 16:10 Uhr
BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 13,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,46 EUR 0,02 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 13,56 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 13,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,50 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 19.398 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 20,50 USD. Mit einem Zuwachs von 51,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2024 bei 9,68 USD. Mit Abgaben von 28,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,14 CNY, nach 1,45 HKD im Jahr 2024.

Am 29.08.2025 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,12 HKD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,51 Prozent auf 213,87 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,78 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BYD am 29.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,95 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

