BYD Aktie News: BYD am Montagvormittag schwächer

Die BYD-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 24,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 24,10 EUR ein. Bei 24,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 11.824 Aktien.

Am 07.07.2022 markierte das Papier bei 41,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 42,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,31 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BYD ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,97 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,44 CNY je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 115,59 Prozent auf 117.080,60 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht. BYD dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,10 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

