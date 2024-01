BYD Aktie News: BYD am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 26,70 USD.

Die BYD-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 26,70 USD. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 26,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,23 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 185.130 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2023 Kursverluste bis auf 24,52 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,72 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

