BYD Aktie News: BYD fällt am Mittag

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 21,72 EUR.

Die BYD-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 21,72 EUR abwärts. Die BYD-Aktie sank bis auf 21,62 EUR. Mit einem Wert von 21,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.093 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 7,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,26 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 CNY belaufen.

Am 31.10.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,55 CNY je BYD-Aktie.

