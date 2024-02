BYD Aktie News: BYD verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 23,46 USD.

Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 23,46 USD abwärts. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,70 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,70 USD. Zuletzt wechselten 11.939 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. 54,64 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,80 USD am 01.02.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,26 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 CNY.

Am 31.10.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,58 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,97 CNY je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,55 CNY je BYD-Aktie.

