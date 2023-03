BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:51 Uhr 0,5 Prozent. Bei 27,90 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7.792 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 43,61 USD erreichte der Titel am 29.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 26.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 31,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 117.080,60 CNY umgesetzt, gegenüber 54.306,96 CNY im Vorjahreszeitraum.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 30.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2022 5,45 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

