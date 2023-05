BYD Aktie News: BYD gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel BYD 27,67 EUR

Um 12:02 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 27,79 EUR. Bei 27,80 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,63 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 34.863 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 41,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 33,44 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,61 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 34,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 27.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,28 CNY je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.08.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,77 CNY je Aktie belaufen.

