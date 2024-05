BYD Aktie News: BYD am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 28,75 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:48 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 29,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,50 USD. Bisher wurden heute 17.784 BYD-Aktien gehandelt.

Bei 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 20,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,88 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,36 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 29.04.2024. Das EPS belief sich auf 1,71 HKD gegenüber 1,63 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 133,60 Mrd. HKD – das entspricht einem Abschlag von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135,10 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,11 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

