BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 32,92 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 23:20 Uhr 4,2 Prozent auf 32,92 USD. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,71 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,70 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 105.530 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 37,58 USD markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,16 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 USD ab. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 54,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 120.173,61 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 66.825,19 CNY umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 28.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 8,94 CNY in den Büchern stehen haben wird.

