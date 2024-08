BYD Aktie News: BYD am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 27,19 USD.

Das Papier von BYD konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,7 Prozent auf 27,19 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 28,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 4.160 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,29 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,80 USD am 01.02.2024. Abschläge von 19,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,41 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,39 CNY.

BYD ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,63 HKD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,11 Prozent auf 133,60 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,10 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 01.09.2025 dürfte BYD die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,30 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

