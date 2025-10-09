DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

09.10.25 16:09 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Bei der BYD-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ OTC-Handel hat das Papier einen Wert von 14,10 USD.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:50 Uhr bei 14,10 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,18 USD zu. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 14,10 USD. Mit einem Wert von 14,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 115.653 BYD-Aktien.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 31,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2024 (10,37 USD). Mit einem Kursverlust von 26,48 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2024 mit 1,45 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 29.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 216,81 Mrd. HKD – ein Plus von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,76 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

