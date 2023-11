BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,6 Prozent auf 31,40 USD ab.

Um 23:20 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,6 Prozent auf 31,40 USD ab. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,30 USD nach. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 30,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 49.634 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. 15,51 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 32,20 Prozent wieder erreichen.

BYD veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117.080,60 CNY eingefahren.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,32 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

