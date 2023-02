BYD Aktie News: BYD tendiert am Freitagmittag schwächer

Das Papier von BYD befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,2 Prozent auf 28,61 EUR ab. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,44 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.602 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 31,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 55,89 Prozent Luft nach unten.

Am 31.10.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117.080,60 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 54.306,96 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BYD am 30.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2022 5,40 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

