BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 26,51 USD abwärts.

Um 15:48 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,51 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 26,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,25 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.228 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,82 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 21,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,10 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 31.10.2023. Das EPS lag bei 3,58 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie eingefahren. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BYD am 30.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 23.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 12,19 CNY je Aktie aus.

