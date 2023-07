BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der BYD

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 33,07 USD.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 33,07 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 32,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,30 USD. Zuletzt wechselten 9.998 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,82 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 26,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2022 (21,29 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Am 27.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,42 CNY gegenüber 0,28 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120.173,61 CNY im Vergleich zu 66.825,19 CNY im Vorjahresquartal.

Am 29.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BYD rechnen Experten am 28.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 8,78 CNY im Jahr 2023 aus.

