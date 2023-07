BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 33,30 USD.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 33,30 USD ab. Bei 32,35 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Bisher wurden via NASDAQ OTC 74.756 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,49 USD. Dieser Kurs wurde am 08.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 27,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Am 27.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren, um 79,83 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 29.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 28.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 8,78 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD kann Auslieferungen um mehr als 90 Prozent steigern - Poleposition in China gesichert

NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie mit Kurssprung: Chinesische Tesla-Rivalen legen bei Auslieferungen zu - Rivian-Aktie ebenfalls stark

Berkshire Hathaway stößt Anteile ab: Warren Buffett verkauft erneut BYD-Aktien