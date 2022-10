BYD Aktie News: BYD tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die BYD-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 24,71 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,71 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 24,83 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 24.996 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 41,81 EUR erreichte der Titel am 07.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 40,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,35 EUR am 15.03.2022. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 34,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 28.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,08 CNY je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40.991,87 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 66.825,19 CNY ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 29.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BYD.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 3,34 CNY im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

