BYD Aktie News: BYD am Vormittag im Minus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 31,09 USD.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr um 1,0 Prozent auf 31,09 USD nach. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,69 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 18.201 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. 16,67 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,58 CNY, nach 1,97 CNY im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 162.150,70 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 117.080,60 CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,32 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

