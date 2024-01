BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 27,10 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 3,0 Prozent auf 27,10 USD. Bei 28,04 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.836 BYD-Aktien.

Bei 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 25,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,52 USD fiel das Papier am 16.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162.150,70 CNY im Vergleich zu 117.080,60 CNY im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,71 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

