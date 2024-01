BYD Aktie News: BYD am Donnerstagvormittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 26,30 USD.

Um 23:20 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,30 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 26,19 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,98 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 165.821 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. 37,91 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2023 Kursverluste bis auf 24,52 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,58 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,71 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Neuer Model Y aus Teslas Shanghai-Fabrik

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla hat BYD bei Preissenkungen in China übertroffen

Tesla-Aktie an der NASDAQ leicht tiefer: Tesla ruft 1,6 Millionen Autos in China zurück