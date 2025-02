BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 42,38 USD abwärts.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:44 Uhr um 2,5 Prozent auf 42,38 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 42,10 USD. Bei 42,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 28.666 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,50 USD. Dieser Kurs wurde am 08.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 2,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 22,51 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 46,89 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,70 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,41 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2024 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,35 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,00 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 214,39 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 13,37 CNY im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

