BYD Aktie News: BYD schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von BYD gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,2 Prozent auf 22,86 EUR.

Um 12:00 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 22,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 23,09 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 23,01 EUR. Bisher wurden via Tradegate 267.869 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,65 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 42,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,18 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,70 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,26 HKD aus.

Am 31.10.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,49 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

