BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 25,20 USD zu.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 5,1 Prozent auf 25,20 USD zu. Die BYD-Aktie legte bis auf 25,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,30 USD. Bisher wurden heute 45.052 BYD-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 43,93 Prozent wieder erreichen. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 CNY, nach 1,26 HKD im Jahr 2022.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.080,60 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,49 CNY je Aktie belaufen.

