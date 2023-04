BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Nachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel BYD 26,71 EUR

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 29,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 29,23 USD. Bei 28,67 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.836 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 43,61 USD markierte der Titel am 29.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 33,16 Prozent zulegen. Bei 21,29 USD fiel das Papier am 26.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 31.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,97 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,44 CNY je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 117.080,60 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden waren, um 115,59 Prozent gesteigert.

BYD wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 26.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,72 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com