BYD Aktie News: BYD steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,88 USD nach oben.

Das Papier von BYD legte um 15:42 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,4 Prozent auf 26,88 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 27,00 USD. Bei 26,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ OTC 5.324 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 34,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,80 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 23,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,10 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,70 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BYD am 30.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 23.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,19 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

