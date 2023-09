BYD Aktie News: BYD zieht am Montagmittag an

BYD im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 29,55 EUR.

Die BYD-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 29,55 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,70 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 29,39 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 88.568 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 9,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66.825,19 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,09 CNY je BYD-Aktie.

