BYD Aktie News: BYD verteuert sich am Mittwochvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,6 Prozent auf 30,79 USD.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 30,79 USD zu. Bei 30,85 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,29 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 36.507 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,80 Prozent. Bei 21,29 USD erreichte der Anteilsschein am 26.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,85 Prozent.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 9,23 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

