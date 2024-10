BYD Aktie News: BYD am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 38,50 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 38,50 USD zu. Bei 38,99 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,40 USD. Bisher wurden heute 4.547 BYD-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,00 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,26 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,41 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 28.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,37 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,62 HKD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 186,78 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,59 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 12,64 CNY im Jahr 2024 aus.

