BYD Aktie News: BYD am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 4,5 Prozent auf 27,30 EUR. Bei 27,30 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 27,07 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 19.715 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2022 markierte das Papier bei 41,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (18,35 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 48,75 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,44 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 117.080,60 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54.306,96 CNY umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BYD wird am 30.03.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 5,12 CNY im Jahr 2022 aus.

