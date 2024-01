BYD Aktie News: BYD schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 27,07 USD.

Um 23:20 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 27,07 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 28,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,92 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 235.955 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 36,27 USD markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 16.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,52 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,43 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.10.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.150,70 CNY – ein Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 117.080,60 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.03.2025 dürfte BYD die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,70 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

