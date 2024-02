BYD Aktie News: Anleger greifen bei BYD am Montagmittag zu

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 22,22 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 22,22 EUR zu. Bei 22,28 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 21,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 174.379 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 32,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 46,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,18 EUR am 05.02.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 9,18 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 CNY, nach 1,26 HKD im Jahr 2022.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 162.150,70 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 117.080,60 CNY umgesetzt.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Am 26.03.2025 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,55 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Elon Musk fordert Handelsschranken: Chinesische Elektroauto-Konzerne werden Tesla & Co. "ruinieren"

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Chef Elon Musk zum überbewertetsten CEO gewählt

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab