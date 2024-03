BYD Aktie News: BYD schießt am Dienstagmittag hoch

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 5,3 Prozent auf 24,48 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BYD legte um 12:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,3 Prozent auf 24,48 EUR. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,74 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,41 EUR. Zuletzt wechselten 418.301 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 32,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 20,18 EUR. Abschläge von 17,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,69 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.10.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 162.150,70 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117.080,60 CNY umgesetzt worden waren.

Die BYD-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,49 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Kritik an Musk: Tesla-Aktie stürzt seinetwegen weiter ab

Kampfansage: BYD senkt Preise in China immer weiter

Schwache China-Verkäufe Teslas lasten auf Aktien von BYD, NIO & Co.