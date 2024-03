BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.

Die BYD-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 4,8 Prozent auf 24,37 EUR. Bei 24,74 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 254.404 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,65 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 33,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 17,18 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,69 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,26 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.10.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,49 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

