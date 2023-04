BYD Aktie News: BYD am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel BYD 26,03 EUR

Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 26,03 EUR. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,71 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 54.165 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 41,75 EUR. 37,66 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,61 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BYD am 31.10.2022 vor. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 CNY je Aktie gewesen. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.080,60 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 28.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.04.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 8,70 CNY im Jahr 2023 aus.

