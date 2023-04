BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel BYD 25,51 EUR

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,4 Prozent auf 28,21 USD. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,03 USD aus. Bei 28,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ OTC 10.332 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 43,61 USD erreichte der Titel am 29.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 35,31 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 32,50 Prozent Luft nach unten.

BYD veröffentlichte am 31.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,44 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54.306,96 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117.080,60 CNY ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.04.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 26.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,70 CNY fest.

