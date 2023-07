BYD Aktie News: BYD gibt am Nachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 33,56 USD.

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 33,56 USD. Bei 32,88 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.736 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,35 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,27 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 57,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BYD ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren, um 79,83 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BYD am 29.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 28.08.2024.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,78 CNY je Aktie.

