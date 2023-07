BYD Aktie News: BYD am Vormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BYD. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 33,84 USD.

Um 23:20 Uhr stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 33,84 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 34,98 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,48 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 56.661 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,34 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2022). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 13,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 58,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.04.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 29.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 28.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 8,78 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD kann Auslieferungen um mehr als 90 Prozent steigern - Poleposition in China gesichert

NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie mit Kurssprung: Chinesische Tesla-Rivalen legen bei Auslieferungen zu - Rivian-Aktie ebenfalls stark

Berkshire Hathaway stößt Anteile ab: Warren Buffett verkauft erneut BYD-Aktien