BYD Aktie News: BYD am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BYD. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 30,10 EUR.

Die BYD-Aktie konnte um 11:55 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 30,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 30,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,26 EUR. Bisher wurden via Tradegate 170.828 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 8,46 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,61 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Abschläge von 31,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 120.173,61 CNY. Im Vorjahresviertel waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 01.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 9,09 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NYSE-Titel Xpeng-Aktie: Tesla-Konkurrent und VW-Partner Xpeng strebt auf deutschen Markt

BYD-Aktie: BYD präsentiert sich zum ersten Mal auf der IAA in München

BYD-Aktie, NIO-Aktie & Co.: Diese Faktoren könnten einen Siegeszug der chinesischen Elektroauto-Marken in Europa verhindern