BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Die Aktie von BYD zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 30,24 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 30,24 EUR. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 30,40 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 30,26 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 65.861 BYD-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 120.173,61 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66.825,19 CNY umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,09 CNY je BYD-Aktie belaufen.

