BYD Aktie News: BYD wird am Nachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 13,43 USD.

Die BYD-Aktie gab im NASDAQ OTC-Handel um 15:50 Uhr um 1,5 Prozent auf 13,43 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,35 USD aus. Bei 13,70 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 42.529 Aktien.

Am 24.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,73 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten BYD-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,36 CNY.

Am 30.08.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 213,87 Mrd. HKD – ein Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 186,78 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,84 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

