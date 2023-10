BYD Aktie News: BYD am Mittag fester

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 29,83 EUR.

Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 29,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 30,07 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 29,87 EUR. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.715 Stück gehandelt.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 8,64 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,61 EUR ab. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 44,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,42 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 CNY in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,23 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

