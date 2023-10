BYD Aktie News: BYD macht am Vormittag Boden gut

So bewegt sich BYD

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 29,85 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 29,85 EUR. Bei 30,07 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 29,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 46.095 Stück.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,61 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 44,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 120.173,61 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66.825,19 CNY umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 31.10.2023 gerechnet. BYD dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,23 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

