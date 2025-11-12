DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.314 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.191 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Kurs der BYD

BYD Aktie News: BYD gibt am Mittwochnachmittag nach

12.11.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 12,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,06 EUR -0,23 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BYD-Aktie notierte um 15:51 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 12,85 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,83 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.332 BYD-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 37,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.11.2024 auf bis zu 10,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 19,32 Prozent Luft nach unten.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 CNY ausgeschüttet werden.

Am 31.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 213,05 Mrd. HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,85 Mrd. HKD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 31.03.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,31 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an

Endlich gute Nachrichten für BYD: Was die Aktie zuletzt antrieb

BYD unter Top 5 der größten Autohersteller - schärfster Tesla-Konkurrent?

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung