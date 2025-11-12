BYD Aktie News: BYD gibt am Mittwochnachmittag nach

Kurs der BYD

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 12,85 USD.

Die BYD-Aktie notierte um 15:51 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 12,85 USD. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,83 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50.332 BYD-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 37,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.11.2024 auf bis zu 10,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 19,32 Prozent Luft nach unten.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 CNY ausgeschüttet werden.

Am 31.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,45 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 213,05 Mrd. HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,85 Mrd. HKD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 31.03.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,31 CNY je BYD-Aktie.

