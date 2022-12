BYD Aktie News: BYD kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die BYD-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 25,60 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,01 EUR zu. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 25,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,68 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 26.160 Stück.

Am 07.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2022 bei 18,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 39,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.10.2022 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,97 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 117.080,60 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 28.03.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2022 4,98 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

