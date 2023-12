BYD Aktie News: BYD am Mittag mit roten Vorzeichen

BYD im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 24,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr um 1,1 Prozent auf 24,61 EUR nach. Die BYD-Aktie sank bis auf 24,57 EUR. Bei 24,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 140.013 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.12.2022 Kursverluste bis auf 22,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BYD veröffentlichte am 30.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,58 CNY, nach 1,97 CNY im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 10,61 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

