BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf BYD-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 26,36 USD ab.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 26,36 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 26,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,20 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 14.253 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 36,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 37,62 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,91 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 9,28 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 30.10.2023 vor. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,58 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,97 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162.150,70 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,61 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla fällt bei Verkaufszahlen in China zurück - Rivale BYD mit neuem Auslieferungsrekord

Charlie Munger und seine China-Wetten: So erfolgreich war Buffetts rechte Hand bei BYD, Alibaba & Co. wirklich

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen