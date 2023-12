BYD Aktie News: BYD tendiert am Dienstagvormittag südwärts

So bewegt sich BYD

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 24,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BYD gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 24,82 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 24,62 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 24,74 EUR. Zuletzt wechselten 83.089 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 31,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,67 EUR. Abschläge von 8,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,97 CNY je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 10,61 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla fällt bei Verkaufszahlen in China zurück - Rivale BYD mit neuem Auslieferungsrekord

Charlie Munger und seine China-Wetten: So erfolgreich war Buffetts rechte Hand bei BYD, Alibaba & Co. wirklich

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen