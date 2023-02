BYD Aktie News: BYD am Montagmittag in Grün

Das Papier von BYD konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,1 Prozent auf 28,70 EUR. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,88 EUR an. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,60 EUR. Bisher wurden heute 4.521 BYD-Aktien gehandelt.

Am 07.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,81 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,35 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 56,40 Prozent sinken.

BYD ließ sich am 31.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,44 CNY je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 115,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117.080,60 CNY. Im Vorjahresviertel waren 54.306,96 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2024 präsentieren.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,42 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

