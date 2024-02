BYD Aktie News: BYD gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Blick auf BYD-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 24,12 USD.

Das Papier von BYD legte um 23:20 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 2,5 Prozent auf 24,12 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 24,24 USD. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 140.036 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. 50,40 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Mit Abgaben von 9,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,26 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 CNY.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162.150,70 CNY im Vergleich zu 117.080,60 CNY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 10,55 CNY in den Büchern stehen haben wird.

