BYD Aktie News: BYD gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 24,39 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 24,39 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,23 EUR aus. Bei 24,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.540 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,87 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,18 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 20,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,26 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 CNY belaufen.

Am 31.10.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 162.150,70 CNY. Im Vorjahresviertel waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BYD am 26.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 10,49 CNY im Jahr 2023 aus.

